Consiglio europeo al via: cosa farà l'Italia sulle nomine?

(Teleborsa) - C'è attesa per la, che inizia oggi, per discutere di una serie di temi - le due guerre, sicurezza e difesa, migrazioni, competitività - cui si aggiunge ora un altro capitolo riguardante. La scelta dei cosiddettiè il tema più divisivo, stante il fatto che le ultime elezioni hanno visto l'ascesa di forze di opposizione che non si possono più ignorare (e non vogliono essere ignorate), mentre la vecchia maggioranza ancora in piedi faticherà ad imporre le vecchie nomine.Il mantenimento dello, su cui si è trovata un'intesa un paio di giorni fa, che vedeva in testaalla guida della Commissione europea, affiancata daquale presidente del Consiglio europeo equale Alto rappresentante non è piaciuto al fronte dei conservatori, che sono ora il terzo gruppo nell'ambito del nuovo Europarlamento. Una posizione troppo ingombrante, benché la maggioranza Ursula abbia mostrato una certa tenuta. Fonti europee confermano cheraggiunta vi sono al momento l'di Orban e ladi Fico.Nelle sue comunicazioni al Parlamento in vista del Consiglio europeo di oggi, la Presidente del Consiglioed ha denunciato che l'intesa raggiunta non è "democrazia", perchéche non tiene in debita considerazione il volere degli elettori. Una posizione supportata anche dal Pil quale ha sollecitato cheQuali sono gli scenari più probabili ora? Appare piuttostoche la fronda dei tre oppositori. Non si attende quindi un secco no dall'Italia, che potrebbe meglioal bis di Ursula von der Leyen, dando un messaggio chiaro ed inequivocabile alla nuova Commissione europea. Nella maggioranza del PPE, su cui si basa l'intesa, c'è anche una parte del governo italiano, grazie a Forza Italia, che ora guarda con grande preoccupazione al voto dell'Europarlamento ed alla possibilità di ingresso di Fratelli di Italia e dell'Ecr in una minoranza di blocco.