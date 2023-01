Fisco, Ruffini: Codice unico tributario è un'impresa doverosa

(Teleborsa) - Secondo il direttore dell'Agenzia delle Entrate,, avere, in tempi brevi, un"è un'impresa non solo possibile, ma anche doverosa". Per Ruffini, dunque, raccogliere tutti i testi unici in un unico Codice tributario "è un dovere per consentire a chiunque di poter sapere, quantomeno, dove andare a cercare. In questo momento lefuori sistema sono più delle norme sistematiche", ha spiegato in occasione della seconda giornata di lavori del VIin corso a Milano presso Palazzo Emilio Turati. Dunque, "bisogna rimettere mano a tutto, perché noiabbiamo la necessità - ha aggiunto - di sapere qual è il sistema dove ci muoviamo, quali sono le regole del gioco, il perimetro d'azione".Anche "ladellaè non più rinviabile e farà parte anche del sistema della prossima riforma tributaria", ha affermato lo stesso direttore generale dell'Agenzia delle Entrate.“L’Agenzia delle Entrate ha rafforzato ulteriormente iper venire incontro alle tante novità previste anche nella legge di Bilancio 2023 – ha sottolineato Ruffini –. Dalle norme sul forfettario alla nuova flat tax, alla tassazione dei premi di produttività alle diverse misure per la. Quest’anno metteremo on line circa due milioni di dichiarazioni precompilate per i soggetti iva in modo da consentire ai contribuenti di visionare i dati in nostro possesso e di confrontarli con quelli da loro detenuti". "È la quadratura del cerchio di un sistema digitale iniziato con leper pensionati e dipendenti, con gli scontrini fiscali elettronici, la bozza precompilata dei registri iva e adesso questa opportunità per le partite iva", ha aggiunto."L’Agenzia delle Entrate sta facendo la propria parte per favorire la compliance con i contribuenti nonostante sia in sottodi circa 15mila unità. Parliamo di un terzo dell’intero personale. Su questo punto stiamo lavorando perche consentano di recuperare questo gap. Il dialogo con i professionisti, infine, è fondamentale per procedere alle auspicate. Dal confronto tra Agenzia e chi deve attuare le norme assistendo i contribuenti possono nascere proposte di miglioramento efficaci e condivise”, ha concluso Ruffini.