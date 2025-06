BAPS sceglie BlackRock per gestione di parte degli asset proprietari

BlackRock

(Teleborsa) - Banca Agricola Popolare di Sicilia () sceglie di affidarsi a, colosso statunitense del risparmio gestito, per la. L'iniziativa si inserisce nel più ampio percorso evolutivo delineato dal Piano di Impresa Futura, che punta a rafforzare la capacità di generare valore nel tempo, attraverso l'adozione delle migliori pratiche nella gestione finanziaria, si legge in una nota."Questa collaborazione rappresenta un tassello importante nella nostra visione di banca moderna e aperta al mondo - ha commentatodi BAPS - Nel percorso di attuazione del Piano di Impresa Futura stiamo costruendo nuovi canali di dialogo con primari player nazionali e internazionali. Lavorare con BlackRock ci consentirà di elevare ulteriormente la qualità della nostra gestione finanziaria, in coerenza con l'impegno verso i nostri stakeholder e con l'ambizione di una crescita strutturata e di lungo periodo".