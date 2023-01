Future USA deboli. Focus su trimestrali

Microsoft

(Teleborsa) - Si muovono con debolezza i future sugli indici statunitensi anticipando una partenza sottotono per la borsa di Wall Street, tra meno di mezz'ora. Il contratto sul Dow Jones cede lo 0,49% mentre quello sullo S&P 500 arretra dello 0,58%. Giù anche il derivato sul Nasdaq in calo dello 0,80%.L'attenzione degli investitori resta concentrata sempre sulle banche centrali che scommettono su unaalla luce degli ultimi dati economici.Nel frattempo, guardano anche allache darà un quadro più chiaro dello stato dell'economia statunitense. Tra i conti in agenda oggi, il bilancio più atteso è quello diche sarà pubblicato dopo la chiusura dei mercati.