Borsa New York in rialzo con dati e trimestrali

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni industriali

materiali

beni di consumo secondari

telecomunicazioni

United Health

Caterpillar

Boeing

Home Depot

Merck

Microsoft

Warner Bros Discovery

Illumina

Old Dominion Freight Line

Paccar

Constellation Energy

Micron Technology

CrowdStrike Holdings

Nvidia

(Teleborsa) - Giornata decisamente positiva per la Borsa americana, che ha beneficiato di una serie di fattori positivi, come le vendite al dettaglio, migliori delle attese, e le trimestrali delle grandi banche USA. A sostenere il sentiment concorrono poi le scommesse di un taglio dei tassi a settembre e la probabile vittoria di Trump alle prossime elezioni.Il, ha messo a segno un ampio guadagno dell'1,85%. Frazionale scatto in avanti per l', che arriva a 5.667 punti. Più composto il(+0,06%); in moderato progresso l'(+0,29%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+2,54%),(+1,96%) e(+1,51%). Il settore, con il suo -0,64%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+6,47%),(+4,27%),(+3,89%) e(+2,97%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,09%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,98%.(+7,48%),(+7,46%),(+4,41%) e(+4,19%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,75%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,58%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,20%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,62%.