Wall Street positiva. JP Morgan e Citigroup battono le attese

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno, in avvio di seduta, l'ultima della settimana, dopo la chiusura negativa della vigilia vittima di forti prese di beneficio soprattutto nel settore tech.Sulle prime rilevazioni, ilsta mettendo a segno un +0,4%, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 5.593 punti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,09%); come pure, sulla parità l'(+0,05%).della vigilia, calata più delle attese, ha aumentato le probabilità che la Fed possa intervenire in materia di politica monetaria. Intanto prende il via la, con i conti dei big bancari