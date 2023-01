A2A, prima utility certificata per la resilienza del business e dei processi aziendali

A2A

(Teleborsa) -è la prima utility in Italia a vedere certificata la propria capacità di investire sul miglioramento continuo della resilienza del business e dei processi aziendali. Il Gruppo ha infatti ottenuto la certificazione: questo sistema di gestione, a cui l’attività della società si uniforma, definisce infatti i requisiti necessari per attuare, mantenere e migliorare nel tempo i processi di continuità operativa, garantendo di poter erogare servizi anche in caso di eventi avversi e minimizzandone l’impatto sull’e su tutti gli stakeholder interessati.Laattesta la capacità di A2A di garantire un operato conforme alle normative nazionali e internazionali anche in ambitoe, allo stesso tempo, di promuovere una cultura d’impresa consapevole dei rischi potenziali. Lo standard ISO 22301 riguarda inoltre ladi implementare prassi volte a prevenire e gestire gli effetti negativi legati a eventuali situazioni di crisi, a beneficio dei cittadini, dei clienti e delle proprie persone: si tratta di un’ulteriore conferma dell’impegno quotidiano dellanell’offrire servizi essenziali per la qualità della vita delle persone.