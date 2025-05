Utilities, Moody's migliora outlook a positivo su A2A, ACEA e Hera

Moody's

A2A

ACEA

Hera

(Teleborsa) -ha confermato i rating eper le seguenti. L'intervento segue il passaggio dell'outlook da stabile a positivo per il Governo italiano, avvenuto il 23 maggio 2025.Moody's ha confermato il rating dell'emittente a lungo termineper A2A. Il cambiamento dell'outlook riflette i legami dell'azienda con il rating sovrano, dato che la, nonché le migliorate prospettive fiscali e il previsto miglioramento della resilienza economica del Paese, rispecchiati dalle prospettive positive sul Governo italiano. Ciò riflette anche la solida performance operativa e la solida flessibilità finanziaria, illustrate ad esempio da un rapporto tra FFO e debito netto che si è attestato costantemente tra il 23,1% e il 28,6% negli ultimi cinque anni (2020-24) e dalla previsione che tale rapporto supererà probabilmente il 26% nel periodo 2025-27.La conferma del rating riconosce l'dell'azienda, che beneficia della sua integrazione verticale nel settore energetico; utili della rete regolamentata italiana a basso rischio e relativamente stabili; solide performance operative e finanziarie; solida liquidità; e una politica finanziaria che bilancia gli interessi dei suoi azionisti e creditori. Ciò tiene conto anche del fatto che A2A è il(con una produzione di 12 TWh nel 2024, escluso il WTE). Questi fattori sono bilanciati dall'esposizione del gruppo alla volatilità dei prezzi dell'energia elettrica in Italia, sebbene tale rischio sia mitigato da un mix diversificato di tecnologie di generazione elettrica e dalla politica di copertura del gruppo; e dall'esposizione delle attività di A2A nel settore dei rifiuti al contesto macroeconomico ciclico.Moody's ha confermato il rating dell'emittente a lungo termine Baa2 per ACEA. Il passaggio da stabile a positivo riflette i legami dell'azienda con il debito sovrano, dato che la, nonché le migliorate prospettive fiscali e il previsto miglioramento della resilienza economica dell'Italia, rispecchiati dalle prospettive positive sul Governo italiano. Ciò riflette inoltre il solido profilo finanziario di ACEA, illustrato ad esempio da un rapporto tra FFO e debito netto pari in media al 19,4% negli ultimi 3 anni, e dalla possibilità che questo rapporto superi il 20% nel periodo 2025-2027, il che potrebbe a sua volta supportare un rating più elevato in assenza di vincoli derivanti dalla qualità del credito sovrano.La conferma dei rating di ACEA riconosce il mix diversificato di attività della società e il suo, che rappresentavano circa l'81% dell'EBITDA consolidato nel 2024. Queste attività, caratterizzate da caratteristiche monopolistiche e da quadri normativi consolidati, garantiscono un buon grado di prevedibilità e visibilità degli utili aziendali. Questi fattori sono bilanciati dall'esposizione del gruppo, attraverso le sue attività non regolamentate (circa il 19% dell'EBITDA nel 2024), al contesto macroeconomico ciclico e alla concorrenza; e dal rischio di operazioni di fusione e acquisizione (M&A) che potrebbero assorbire l'attuale flessibilità finanziaria.Moody's ha confermato il rating dell'emittente a lungo termine Baa2 per Hera. Il passaggio da stabile a positivo riflette il legame dell'azienda con il debito sovrano, dato che, nonché il miglioramento delle prospettive fiscali e il previsto miglioramento della resilienza economica dell'Italia, rispecchiati dalle prospettive positive sul Governo italiano. Riconosce inoltre la solida performance operativa e il profilo finanziario dell'azienda, dimostrati ad esempio dal rapporto tra FFO e debito netto rettificato da Moody's, pari in media al 24,2% negli ultimi cinque anni (2020-24), e dalla previsione che tale rapporto si manterrà nella fascia bassa del 20% in termini percentuali nel periodo 2025-2027, il che supporterebbe un rating più elevato in assenza di vincoli derivanti dalla qualità del credito sovrano.La conferma dei rating di Hera riflette il mix diversificato di business dell'azienda e il suo, che rappresentavano circa il 32% dell'EBITDA consolidato nel 2024, con una limitata esposizione a prezzi e volumi, supportata da quadri normativi favorevoli e trasparenti; il contributo delle attività quasi regolamentate (5% dell'EBITDA nell'esercizio 2024), che supportano la stabilità dei flussi di cassa; la strategia di crescita di Hera attraverso acquisizioni di piccola e media dimensione finanziate principalmente con lo scambio di azioni; e la sua solida liquidità. Questi fattori sono bilanciati dall'esposizione dell'azienda al ciclo macroeconomico e alla pressione competitiva attraverso le sue attività di fornitura di energia elettrica e gas e di trattamento dei rifiuti (circa il 63% dell'EBITDA nell'esercizio 2024) e dall'esposizione, seppur limitata, delle attività di generazione di energia elettrica e di gestione dei rifiuti di Hera alla volatilità dei prezzi dell'energia in Italia.