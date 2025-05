A2A, Mazzoncini: trimestre con tensioni inaspettate, ma piano conferma ottima resilienza

A2A

(Teleborsa) - "Il trimestre é partito con tensioni geopolitiche inaspettate e anche per questo siamo contenti dei risultati raggiunti". Lo ha detto, durante la call di presentazione dei conti del primo trimestre 2025 "Dal nostro piano presentato nel 2021, nel mezzo abbiamo avuto la seconda ondata di Covid, la nuova guerra e ora i dazi, il cui impatto mi sembra stia un po' rientrando: il nostro piano industriale conferma la sua ottima resilienza e la società continua a crescere e a dare il suo contributo al paese ai processi di decarbonizzazione ed economia circolare"."Il piano industriale presentato a gennaio 2021, nonostante in mezzo ci siano stati una seconda fase del Covid, la guerra e ora la cosiddetta guerra dei dazi che mi sembra che in parte stia un po' rientrando, continua a dimostrare un'ottima resilienza", ha aggiunto Mazzoncini facendo riferimento al piano strategico di A2A 2021-2030."La società - ha aggiunto il CEO - continua a crescere e dare il proprio contributo al Paese" per quanto riguarda "i processi di decarbonizzazione e sviluppo dell'economia circolare".