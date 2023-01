CONSOB, Savona: "Non garantita tutela risparmio. Inflazione tassa iniqua e occulta"

(Teleborsa) -. E' quanto ha sottolineato il Presidente della CONSOB,, nel corso della presentazione dell'sulle scelte di investimento delle famiglie italiane a Roma.tra attività di portafoglio, quindi una non neutralità delle norme,il raggiungimento dell'obiettivo di", ha sottolineato il presidente, ricordando di aver sollecitato Governo e parlamento a garantire una ", non solo tributario, fra tutte le attività possedute" e che "dopo un iniziale interesse alla proposta,, anzi le discriminazioni di trattamento normativo tra attività di portafoglio sono aumentate".Non è passato inosservato all'economista il fenomeno della crescita dell', che definisce unache viola "il fondamento democratico della "no taxation without representation". Savona afferma anche che gli effetti dell'inflazione potevano essere mitigati costruendo un portafoglio ad hoc, ma riconosce che, nonostante la perdita del potere di acquisto, la consistenza del risparmio è rimasta immutata.Ricordando che ladeve garantire il, attuare un'e tutelare il, il presidente della CONSOB afferma che la politica economica seguita dopo la ripresa dell’inflazione ha scelto di privilegiare le prime due a scapito del risparmio su cui è gravato maggiormente l'aumento dei prezzi.L'ottavo rapporto della CONSOB, intanto, ha rilevato chepersonali. Il 65% sembra comprendere gli, ma tra gli investitori che preferiscono detenere i propri risparmi in un conto corrente (21%) e tra quanti indicano l'inflazione tra i fattori di difficoltà nella gestione delle finanze personali (21%), rispettivamente più di un terzo e circa un quartodella crescita dei prezziLedei risparmiatori italianiné rispetto aicome quello di "diversificazione degli investimenti" ( compreso solo dal 50% degli intervistati) né rispetto alle varie tipologie di(la quota di risposte corrette a domande su conto corrente, azioni, obbligazioni e fondi comuni di investimento rimane al di sotto del 60%) né rispetto alle dimensioni del(la percentuale di intervistati che ha familiarità con le nozioni di rischio di credito, di mercato e di liquidità oscilla tra il 20% e il 49%).Nonostante la scarsa formazione, la, così come l'interesse potenziale, che si associa alla prospettiva di guadagni facili e alla propensione a sopravvalutare le proprie conoscenze in materia. Emerge, tuttavia, che gli intervistatisulle criptovalute soprattutto dalla(42% dei casi). Fra i fattori che possono incentivarne l'acquisto vi sono la(16%) e l'opportunità di un(15%).