Il calendario 2023 degli eventi societari di Enel

Gruppo energetico

Enel

(Teleborsa) - Il, ha reso noto in un comunicato il calendario finanziario per l'anno 2023, specificando che in occasione della divulgazione dei risultati della relazione finanziaria annuale relativa all’esercizio 2022, nonché della relazione finanziaria semestrale e dei resoconti intermedi di gestione relativi all’esercizio 2023, sono previste appositeper la presentazione dei dati contabili ad analisti finanziari e investitori istituzionali.Inoltre, nel corso del mese diè programmato uncon la comunità finanziaria per la presentazione dell’aggiornamento delle strategie aziendali del Gruppo.In linea con la politica dei, i vertici diprevedono che il pagamento nel corso dell’anno si articoli come segue:• 25 gennaio: pagamento dell’acconto sul dividendo dell’esercizio 2022, con data stacco il 23 gennaio• 26 luglio: pagamento del saldo del dividendo dell’esercizio 2022, con data stacco il 24 luglioCDA: Dati preconsuntivi consolidati relativi all’esercizio 2022CDA: Relazione finanziaria annuale relativa all’esercizio 2022 e proposta di destinazione degli utiliCDA: Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2023Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e della destinazione degli utili (unica convocazione)CDA: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2023CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2023