Rally di Tod's, mercato premia ricavi oltre 1 miliardo

Tod's

FTSE Italia All-Share

azienda di calzature di lusso

Tod's

(Teleborsa) - Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,69%.A fare da assist alle azioni sono i numeri della trimestrale annunciati la vigilia a mercato chiuso, che hanno evidenziato ricavi 2022 oltre 1 miliardo di euro. "Considerando l'ottimo inizio di stagione nei nostri negozi e la solidità del portafoglio ordini per la prossima stagione, siamo molto fiduciosi per quanto riguarda i risultati futuri del gruppo", ha commentato l'AD Diego Della Valle.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dell'rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 34,17 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 33,45. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 34,89.