Brembo, ricavi trimestrali superano per la prima volta 1 miliardo di euro

Brembo

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella produzione di sistemi frenanti, ha chiuso il primo trimestre 2024 con ricavi netti consolidati a 1.004,6 milioni di euro, in crescita del 4,4% (+5,3% a cambi costanti) rispetto al primo trimestre dell'anno precedenteIl margine operativo lordo () ammonta a 176,8 milioni (17,6% dei ricavi), rispetto a 168,3 milioni del primo trimestre 2023 (17,5% dei ricavi). Il margine operativo netto () è pari a 112,8 milioni (11,2% dei ricavi) e si confronta con 104 milioni (10,8% dei ricavi) del primo trimestre 2023. Il trimestre chiude con undi 75,2 milioni, che si confronta con 76,8 milioni dell'analogo periodo dell'anno precedente."Brembo è entrata anche nel 2024 con risultati positivi, proseguendo il trend di crescita già evidenziato nel 2023 - ha commentato il- Per la prima volta superiamo la soglia del miliardo di euro di ricavi in un singolo trimestre, un traguardo sostenuto dall'aumento dei volumi nei nostri segmenti di business chiave e nei principali mercati in cui operiamo nel mondo"."Stiamoper favorire la strategia di espansione globale del Gruppo: siamo entrati in Thailandia con la realizzazione del nostro primo sito produttivo dedicato ai costruttori di moto, ponendo le basi per ulteriori sviluppi del business di Brembo nel Sud-est asiatico - ha aggiunto - In un contesto di mercato sempre più complesso, rimaniamo al fianco dei nostri clienti sviluppando soluzioni innovative e sostenibili per affrontare con successo le sfide che stanno definendo il futuro del settore automotive".L'al 31 marzo 2024 si attesta a 529,5 milioni, in aumento di 23,1 milioni rispetto al 31 marzo 2023. Senza gli effetti dell'IFRS 16 l'indebitamento finanziario netto sarebbe pari a 357,5 milioni, in aumento di 28,5 milioni rispetto al 31 marzo 2023.