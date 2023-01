Salvatore Ferragamo, ricavi salgono a 1,25 miliardi nel 2022

Salvatore Ferragamo

(Teleborsa) -, maison del lusso italiana, ha chiuso ilconpari a 1.252 milioni di euro, in aumento del 10,2% a cambi correnti e del 5,7% a cambi costanti rispetto all'esercizio 2021. Il canale distributivoha registrato vendite nette in aumento del 11,3% (+4,7% a tassi di cambio costanti), mentre il canaleha riportato vendite in aumento del 13,6% (+6,3% a tassi di cambio costanti).L'areaha registrato vendite nette in calo del 4,6% (-10,6% a tassi di cambio costanti), principalmente per gli effetti derivanti dalla ripresa della pandemia Covid-19 in Cina. Il mercato giapponese ha segnato un +11,9% (+18,9% a tassi di cambio costanti), l'areaun +24,7% (+24,6% a tassi di cambio costanti), l'areaun +22,3% (+8,8% a tassi di cambio costanti)."Il quarto trimestre è stato influenzato dalla- ha commentato l'- Nonostante i ricavi del trimestre siano stati inferiori all’anno precedente, abbiamo continuato a dare priorità alla qualità delle vendite, coerentemente con l nostra strategia "full price". In seguito alla revoca delle restrizioni in Cina, la reazione dei clienti è stata molto incoraggiante"."Siamo entusiasti del potenziale di Ferragamo, grazie all'offerta di nuovi prodotti che aumenterà progressivamente nel 2023, alla rinnovata immagine e ad un forte Management Team - ha aggiunto -".