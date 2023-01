Stellantis, DBRS migliora rating a BBB (high) con trend Stabile

Stellantis

(Teleborsa) - DBRS Morningstar hadie il rating del debito senior non garantito, cambiando il. Gli aggiornamenti riflettono la continua solida performance finanziaria di Stellantis, che ha portato la sua valutazione del rischio finanziario a livelli che superano i rating precedenti.L'agenzia di rating osserva inoltre che la valutazione del rischio aziendale della società rimane valida come uno dei principali produttori nel settore automotive con un forte portafoglio di marchi e una diversificazione geografica abbastanza ragionevole, nonostante leAndando avanti, DBRS Morningstar prevede che ladi Stellantis(sebbene da livelli recenti molto forti), con volumi in aumento (in linea con la progressiva risoluzione della carenza di semiconduttori) più che compensati dal calo del mix di prodotti e prezzi, in linea con maggiore offerta di veicoli.Inoltre, DBRS Morningstar riconosce che ilpotrebbe indebolirsi notevolmente nel breve termine a causa delle pressioni inflazionistiche, dell'aumento dei tassi di interesse e dell'incertezza geopolitica; ciò potrebbe ridurre in modo significativo la considerevole domanda repressa di veicoli che si è accumulata in gran parte degli ultimi due anni.Tuttavia, sebbene questisiano presenti a livello globale, sembrano essere(che rappresenta la maggior parte degli utili della società) rispetto ad altri principali mercati geografici, a vantaggio di Stellantis.