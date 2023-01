Fabilia Group chede misure protettive patrimonio, udienza 15 febbraio

Fabilia Group

(Teleborsa) -, catena di Family Hotel & Resort, nell’ambito della procedura di Composizione Negoziata e previa nomina dell’Esperto nella persona di Gian Marco Grossi con studio in Ravenna, è statadelle Società del Gruppo, efficaci condelle stesse è statadinanzi alGiudice Paolo Gilotta.Fabilia Group avvisa dunque i Creditori che dal giorno della pubblicazione nel registro delle imprese dell'istanza di applicazione delle misure protettive, ise non concordati con l'imprenditore,sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attivita` d'impresa. I creditori interessati dalle misure protettiveunilateralmente,, ne´ possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di applicazione delle misure protettive.