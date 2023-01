Covid, Gimbe: senza quarta dose di vaccino 11,9 milioni di italiani

(Teleborsa) - Ilindipendente dellaha evidenziato il calo delledelle quarte dosi di vaccino anti-Covid (-30,6%), calcolando che sono attualmente scoperte 11,9 milioni di persone. Il monitoraggio è relativo alla settimana 20-26 gennaio. Per quel che riguarda invece la copertura per la, questa risulta pari pari al 13,5%. Al 27 gennaio, sono 6,78 milioni le persone di età superiore a 5 anni che non hanno ricevuto. Sono invece 7,25 milioni le persone che non hanno ancora ricevuto la(terza dose).Il monitoraggio ha registrato un'ulteriore discesa dei(-26,5%), dei(-18,4%), delle(-9,7%) e dei decessi (-30,3%) negli ultimi 7 giorni. Rispetto alla precedente, è stata registrata anche una diminuzione dei nuovi casi (38.159 contro 51.888) e dei decessi (345 contro 495). In calo anche i casi attualmente positivi (251.970 contro 300.050), le persone in isolamento domiciliare (247.684 contro 294.820), i ricoveri con sintomi (4.081 contro 5.003) e le terapie intensive (205 contro 227)."Sul fronte degli ospedali – ha spiegato, Direttore Operativo della Fondazione GIMBE – continua a scendere il numero dei ricoveri sia in area medica (-18,4%) che in terapia intensiva (-9,7%)". In termini assoluti, iCOVID occupati in area critica, raggiunto il massimo di 347 il 12 dicembre, sono scesi a 205 il 26 gennaio; in area medica, raggiunto il massimo di 9.764 il 12 dicembre, sono scesi a quota 4.081 il 26 gennaio. Al 26 gennaio il tasso nazionale di occupazione da parte diCOVID è del 6,4% in area medica (dal 2,6% del Piemonte al 19,8% dell'Umbria) e del 2,1% in area critica (dallo 0% di Basilicata e Provincia Autonoma di Bolzano al 5,9% della Valle D’Aosta) (figura 7). "In calo il numero digiornalieri in terapia intensiva – ha aggiunto Mosti – con una media mobile a 7 giorni di 18 ingressi/die rispetto ai 22 della settimana precedente".