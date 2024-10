Novavax, vaccino COVID-19 aggiornato riceve l'autorizzazione nell'UE

Novavax

(Teleborsa) -, società di biotecnologie statunitense che si concentra sullo sviluppo di vaccini, ha annunciato che la(NVX-CoV2705), per l'uso in individui di età pari o superiore a 12 anni per la prevenzione del COVID-19 nell'Unione Europea. Questa decisione fa seguito al parere positivo del Comitato per i medicinali per uso umano dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA).L'autorizzazione si basa su dati non clinici che mostrano che il vaccino aggiornato di Novavax fornisce unaJN.1, tra cui KP.2.3, KP.3, KP.3.1.1 e LB.1.1. Negli studi clinici, le reazioni avverse più comuni associate al prototipo di vaccino COVID-19 di Novavax (NVX-CoV2373) includevano mal di testa, nausea o vomito, dolori muscolari, dolori articolari, dolorabilità al sito di iniezione, dolore al sito di iniezione, affaticamento e malessere.Il vaccino di Novavax è autorizzato per l'uso neglied è in linea con le linee guida della Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti, dell'EMA e dell'Organizzazione mondiale della sanità per colpire il ceppo JN.1 questo autunno.