Manovra, Meloni: "seria e di buon senso". Ira delle opposizioni

(Teleborsa) - La Premierche definisce "seria e di buon senso". “Voglio ringraziare Antonio Tajani, Matteo Salvini, il ministro Giorgetti e tutti i ministri”, dice a margine del vertice Ue-Paesi del Golfo a Bruxelles dopo essersi detta "molto orgogliosa e soddisfatta" oltre che ", senza aumentare le tasse e tenendo i conti in ordine”. E, proprio sulla sanità, la presidente del Consiglio tiene a sottolineare: “E proprio sui fondi destinati alla Sanità"Se dovesse essere confermato che per il 2025 sarebbero destinati alla Sanità solo 880 milioni e i restanti 3 miliardi a valere sul 2026, saremmo di fronte a unasegretario del maggiore sindacato dei medici ospedalieri, l'Anaao Assomed. "Siamo pronti - ha aggiunto - a forti azioni di protesta".Dalle tabelle inviate a Bruxelles, nelle quali sono tracciati per macrocategorie gli interventi previsti dalla manovra indicandone solo gli effetti finanziari ai fini del Pil, è possibile desumere gli importi della maggior spesa sul fronte sanitario. Ma il Ministero dell'Economia e delle finanze smentisce che allaAltro che tassa sugli extraprofitti e risorse per la sanità pubblica. È il solito gioco delle tre carte, come se gli italiani fossero stupidi", affonda sui suoi social la segretaria del Pd"Anche oggi - aggiunge in un video nel post - il governo ci dà una buona dose di propaganda quotidiana. Annunciano 3,7 miliardi in più sulla sanità pubblica, ma la verità è che per il 2025 mettono soltanto 900 milioni che si aggiungono al miliardo già stanziato. Quindi meno della metà di quello che- Nel corso del punto stampa, Meloni ha anche parlato del capitolo banche. "Volevamo da una parte riuscire ad avere risorse che potessero essere redistribuite alle famiglie con redditi bassi, ma non volevamo nemmeno dare il segnale che le banche sono avversarie, per questo c'è stata collaborazione” ha ricordato rispondendo a una domanda sulle misure introdotte nella manovra su banche e assicurazioni.he guardano alle politiche migratorie italiane. Domani la riunione con i Paesi che chiamiamo like-minded sarà molto partecipata. La materia non è solamente italiana, è europea” ha sottolineato il Presidente del Consiglio.