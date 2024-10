Philip Morris Italia, Iannelli: "Convertiti oltre 2 milioni di consumatori Italiani ai prodotti senza combustione"

(Teleborsa) - "Oggi festeggiamo i 10 anni di Iqos. Il dispositivo è stato lanciato esattamente 10 anni fa qui a Milano e in Giappone. In 10 anni cisono state sette generazioni di device che si sono susseguite sempre con delle innovazioni tecnologiche. Oggi arriviamo alla nuova generazione di device con Iqos Iluma i Prime, il miglior dispositivo Iqos di sempre". È quanto ha affermatoin occasione del"Iqos Iluma i Prime – spiega– ha un touch screen che rende il dispositivo stesso interattivo, più semplice da usare per il consumatore. Un dispositivo che si adatta alle esigenze del consumatore italiano"."Ad oggi un primo traguardo importante che abbiamo raggiunto è quello di convertire oltre 2 milioni di consumatori Italiani ai prodotti senza combustione abbandonando quindi le sigarette tradizionali. Vogliamo continuare a far crescere questo numero, vogliamo in qualche modo rendere sigarette tradizionali un prodotto da museo. Lo facciamo però sempre con occhio alla sostenibilità. Per questo motivoanche qui a Milano, in occasione della design week, abbiamo lanciato il progetto 'Rec' un progetto di riciclo dei device Iqos e Lil che permette di riciclare fino all'80% delle materie prime plastiche metalliche, circuiti e batterie dei device. Il traguardo ambizioso che ci eravamo prefissati, di recuperare fino a oltre mezzo milione di dispositivi, è stato già raggiunto il mese scorso".