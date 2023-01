Il calendario societario 2023 di Leonardo

Holding italiana nei settori dell'aeronautica

Leonardo

(Teleborsa) - Laquale riferimento per l’attività degli operatori del mercato finanziario, ha reso note le date previste nel corso del 2023 per l’esame dei dati economico – finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea degli Azionisti.Le conference call per la presentazione dei risultati alla comunità finanziaria si svolgeranno di norma il giorno stesso oppure all’indomani dell’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.I vertici dihanno inoltre reso noto che l'eventuale stacco del dividendo avverrà nel corso del mese di maggio.CDA: Progetto di Bilancio 2022Assemblea: Da martedì 2 a mercoledì 10 maggio - date di convocazione soggette alla delibera del CdACDA: Risultati al 31 marzo 2023CDA: Relazione Finanziaria Semestrale 2023CDA: Risultati al 30 settembre 2023