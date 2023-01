Incontro Meloni-Michel: no ad indebolimento mercato unico, sì a fondo sovrano europeo

(Teleborsa) - La presidente del Consiglio,, ha incontrato a Palazzo Chigi il presidente del Consiglio europeo,. Si tratta del secondo faccia a faccia tra i due leader dopo la cena di lavoro dello scorso 3 novembre, in occasione della visita adella presidente del Consiglio, allora da poco insediata, per incontrare i vertici delle istituzioni europee. Unanche in vista deldel 9-10 febbraio: sul tavolo il dossier sulla risposta dell'Ue al piano anti-inflazione varato dagli Stati Uniti e quello sull'immigrazione."L'Europa deve proteggere le sue imprese e deve farlo con coraggio. Secondo la posizione italiana significa soprattutto flessibilità sui fondi esistenti, ha dichiarato Meloni nelle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro. "Serve cautela sul rilassamento delle, l'obiettivo è sostenere le imprese senza rischiare di indebolire il. Serve il coraggio - ha aggiunto - di realizzare strumenti come un".Quanto all', la presidente del Consiglio ha sottolineato che si tratta di un tema legato a quello della sicurezza. "A nessuno conviene dividersi su un tema come le migrazioni, significherebbe fare un regalo aidi esseri umani", ha affermato. "Sulle migrazioni bisogna avanzare con urgenza verso soluzioni europee a un problema che è europeo, come l'Italia sostiene da anni. Si sta affermando la consapevolezza che l'Ue può e deve intervenire partendo dalladei. E c'è la consapevolezza che l'Italia non può governare da sola la materia", ha aggiunto Meloni. La presidente del Consiglio ha poi evidenziato la necessità al Consiglio europeo "di riaffermare la costante e forte coesione europea nel sostegno a"."Dopo 100 giorni di responsabilità di questo governo – ha dichiarato il presidente del Consiglio europeo Michel – volevo fare i migliorial presidente del Consiglio e ringraziare anche per la cooperazione molto franca, diretta e sincera a livello europeo avuta negli ultimi mesi, basata suglima anche con la volontà di tutelare l'Unione europea. Quando l'Ue sta bene, sta bene anche l'Italia".Nel contesto della crisi energetica legata alla guerra, la crisi della sicurezza alimentare e a fronte del "piano massiccio diche glistanno realizzando" sull'inflazione "io dico che le scelte che prenderemo al prossimo consiglio europeo saranno decisive per i prossimi 10 anni", ha sottolineato Michel. "L'Unione europea ha una carta vincente, è un tesoro costruito con pazienza: il" – ha aggiunto – ovvero una "forza economica comune condivisa" e "dobbiamo difendere questo mercato interno".