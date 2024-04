PNRR, Fitto: Italia prima su target, ma ancora lavoro da fare

(Teleborsa) -. Lo ha detto il ministro delle politiche europee, della coesione e del PNRR,o, intervenendo al convegno Per un'Europa giovane. "Non dobbiamo certo esaltarci perché non sfugge all'azione del governo la complessità che abbiamo di fronte. C'è ancora molto da fare". "Bisogna ricordare - ha sottolineato ancora - cheha messo in campo nel momento in cui il Presidente del Consiglio ha inserito la delega e la scelta dell'utilizzo delle risorse del PNRR insieme a quelle del Fondo di Sviluppo e coesione. Sono misure di intervento che puntano alla strategia complessiva che il governo sta mettendo in campo anche su questo tema: quello della demografia che è centrale". "Per noi è uno degli obiettivi prioritari - ha aggiunto - all'interno del PNRR e anche delle Politiche di coesione. Esistono delle misure che stiamo mettendo in campo che possono avere un approccio corretto anche guardando al tema delle aree interne"."L'Italia è un Paese dove il rischio spopolamento rappresenta una delle questioni fondamentali su cui impegnarsi, soprattutto nei piccoli Comuni e nelle aree interne. Il governo è a lavoro per andare incontro a questo tipo di risposte" ha detto Fitto sottolineando che, ha risposto a chi gli chiedeva delle parole del presidente del Consiglio europeo, Charles Michel su un possibile slittamento della scadenza del PNRR.