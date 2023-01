General Motors, trimestrale sopra le attese. Prevede calo in 2023

General Motors

(Teleborsa) -, azienda statunitense produttrice di autoveicoli, ha riportato undi 43,1 miliardi di dollari nel2022, undi 2 miliardi di dollari e undi 3,8 miliardi di dollari. L'è stato di 1,39 dollari, quello adjusted di 2,12 dollari. Gli analisti, secondo dati Refinitiv, si aspettavano un utile per azione di 1,69 dollari su ricavi per 40,65 miliardi di dollari.Il fatturato di GM perè stato di 156,7 miliardi di dollari, l'utile netto di 9,9 miliardi e l'EBIT rettificato è stato un record di 14,5 miliardi.La societàche le sue operazioni automobilistiche core mostreranno una performance forte nel, con un utile netto per l'intero anno di 8,7-10,1 miliardi, un EBIT rettificato di 10,5-12,5 miliardi e un EPS rettificato di 6-7 dollari. Gli analisti si aspettavano indicazioni per un utile per azione di 5,73 dollari.