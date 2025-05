Renovalo, EnVent abbassa target price e conferma Outperform

Renovalo

(Teleborsa) - EnVent Italia SIM ha abbassato aper azione (dai precedenti 5,30 euro) ilsu(già Imprendiroma), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella rigenerazione urbana e nel recupero di strutture immobiliari, confermando la" visto l'upside potenziale del 100%.Gli analisti scrivono che, dall'inizio del 2025, il titolo Renovalo ha registrato un calo di circa il 28%, sottoperformando l'indice EGM, rimasto sostanzialmente invariato nello stesso periodo. Il prezzo delle azioni ha oscillato tra 2,10 e 3,60 euro, stabilizzandosi intorno ai 2 euro nell'ultimo mese. Il trend ribassista potrebbe riflettere leintrodotto dal Decreto Giorgetti, che ha ridotto significativamente la disponibilità di incentivi fiscali nel settore delle costruzioni, un fattore chiave dell'impennata dei ricavi di Renovalo nel periodo 2021-23.Renovalo ha chiuso l'con un fatturato totale di 33,6 milioni di euro (rispetto ai 114,6 milioni di euro dell'esercizio 2023), superiore alla stima di EnVent di 28 milioni di euro, riflettendo il previsto rallentamento a seguito della revisione normativa del Superbonus e dei ritardi nei progetti relativi al PNRR. L'di 3,7 milioni di euro, con un margine del 5,9% rispetto al 13,2% stimato, principalmente a causa del calo dei volumi e del relativo aumento dei costi operativi indiretti.Al 31 marzo 2025, Renovalo ha registrato unrispetto a fine 2024 (64 milioni di euro). In particolare, il 22% del portafoglio ordini è ora relativo a contratti del settore pubblico, a conferma del riposizionamento strategico del Gruppo verso progetti istituzionali e legati al PNRR. Inoltre, la società ha reso noto un portafoglio di proposte di progetto in fase di gara per un valore di 162 milioni di euro.EnVent prevede ora un, incluso un contributo di cinque mesi di General Impianti, che dovrebbe raggiungere i 45,8 milioni di euro entro l'esercizio 2027. L'EBITDA è stimato a 4,4 milioni di euro nell'esercizio 2025, in graduale miglioramento fino a 6,7 ??milioni di euro nell'esercizio 2027, connel periodo. Considerando l'esborso di cassa di 3,9 milioni di euro relativo all'acquisizione di General Impianti, prevede una posizione finanziaria netta di 13,5 milioni di euro alla fine dell'esercizio 2025.