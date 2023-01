Intesa Sanpaolo confermata nell'indice Bloomberg per parità di genere

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -è stata inserita per il, indice tematico per l'uguaglianza di genere lanciato da Bloomberg nel 2018. OIntesa ha ottenuto un punteggio superiore a 87 su 100 ed è stata selezionata fra oltre 11.500 quotate nelle principali borse mondiali.L'indice, che include 484 società,, quali ad esempio la composizione dell’organico e la distribuzione di genere nei ruoli di responsabilità,, come le agevolazioni per una migliore conciliazione tra vita professionale e privata, la presenza di policy per supportare un ambiente di lavoro improntato alla parità di genere, la presenza di prodotti finanziari specificamente indirizzati alle donne.Il posizionamento è il risultato dell’volto a favorire la cultura dell’inclusione, incentivare il rispetto, la meritocrazia e il valore della diversità per tutte le persone del Gruppo. A questo si aggiungono le numerose iniziative per il sostegno alle donne, alle famiglie e all’imprenditoria femminile e l'adesione ai– WEPs promossi dall’Onu, allaed alla consolidata collaborazione con lae le associazioni