MFE, CdA approva fusione con Mediaset Espana

(Teleborsa) - I CdA di MFE-MEDIAFOREUROPE (ex Mediaset, che ora scambia con azioni) ehanno. Le assemblee delle due società saranno convocate per approvare la fusione, presumibilmente nel mese di marzo 2023."Come stabilito, procede il percorso di MFE-MEDIAFOREUROPE verso la- ha commentatodi MFE - Il progetto di fusione approvato oggi, nonostante le difficoltà causate dalla pandemia e dalla crisi economica generata dal conflitto in Ucraina, rappresenta un passo avanti nella costruzione di un polo televisivo europeo in grado di sostenere la competizione internazionale con maggiore solidità` e dimensioni più adeguate"."Al termine del merger, MFE avrà il controllo al 100% delle attività spagnole e italiane della società, oltre a essere primo azionista in Germania del broadcaster quotato- ha aggiunto - Continua quindi il progetto verso un progressivo consolidamento cross-country: un nlocali che potrà lavorare per costruire una piattaforma tecnologica e commerciale di grande scala a livello europeo".Lo scorso anno, con un'offerta pubblica di acquisto e scambio in contanti e azioni, MFE era salita all'83% di Mediaset Espana dal 55%. MFE pagherà ora gli azionisti di Mediaset Espana che voteranno contro la fusione all'assemblea fissata a marzo 3.2687 euro per azione quale diritto di recesso. Le, già quotate a Milano, saranno