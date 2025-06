Nocivelli ABP, stipulato atto fusione per incorporazione di RPP Run Power Plants

A.B.P. Nocivelli

(Teleborsa) -, Esco Company leader del settore nelle operazioni di Partenariato Pubblico Privato per la realizzazione di strutture sanitarie e ospedaliere, ha stipulato, in data odierna, mediante rogito notarile, l’Atto di fusione per incorporazione della società interamente controllata RPP Run Power Plants in A.B.P. Nocivelli.La fusione, ricorda una nota, era stata deliberata in seduta notarile dal Consiglio di Amministrazione della Società A.B.P. Nocivelli e dall’assemblea dei soci della Società incorporata in data 17 aprile 2025 al fine di favorire la realizzazione di maggiori sinergie all’interno della Società Incorporante, mediante la razionalizzazione della governance e delle strutture aziendali, con contestuale riduzione dei costiderivanti da duplicazioni societarie e amministrative.Per effetto della fusione, la Società Incorporata si estingue e A.B.P. subentra di diritto nel patrimonio attivo e passivo della Società Incorporata, assumendo i diritti e gli obblighi della stessa e proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali, anteriori alla Fusione. Gli effetti civili della fusione decorreranno dalla data in cui verrà eseguita l'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2504 del Codice Civile. Gli effetti contabili e fiscali decorreranno dal 1 luglio 2024.Con l’atto di fusione, in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione di A.B.P. in data 17 aprile 2025 si dà inoltre attuazione alla modifica dell'oggetto sociale di A.B.P. per ricomprendere nello stesso le attività attualmente perseguite dalla Società incorporata e non ricomprese nello statuto dell'incorporante, con conseguentemente modifica del testo dell'articolo 1.5 dello statuto sociale di A.B.P.In considerazione della natura “semplificata” della Fusione, il capitale sociale della Società Incorporante rimarrà invariato e la fusione avrà luogo mediante annullamento di tutte le quote costituenti il capitale della Società incorporata, conclude la nota.