doValue, rimborsati titoli senior Fino 1 grazie a ottima performance di recupero

doValue

(Teleborsa) -, grazie all’ottima performance di recupero dei crediti sottostanti la cartolarizzazione realizzata tramite la società veicolo Fino 1 Securitization (Fino 1), nell’ambito della quale è stata concessa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze la garanzia GACS, i titoli senior Classe A di tale cartolarizzazione sono stati rimborsati.Lo fa sapere la stessa società ricordando che la cartolarizzazione Fino 1, completata a fine 2017, comprendeva al tempo circa 5,4 miliardi(Gross Book Value) di crediti originati da UniCredit. La cartolarizzazione ha visto come investitori fondi gestiti da affiliate di Fortress Investment Group, fondi gestiti da King Street Capital Management e la stessa UniCredit.Il Gruppo doValue, già dalla strutturazione dell’operazione di cartolarizzazione, ha assunto sia i ruoli di master servicer che di special servicer.Il rimborso dei titoli senior Classe A della cartolarizzazione Fino 1, il primo caso in Italia dall’introduzione dello schema GACS nel 2016, "è un importante segnale riguardo la capacità di recupero di doValue, anche considerando la volatilità di mercato che ha caratterizzato il periodo COVID (2020-2021) che ha portato ad un generale rallentamento dei processi di recupero su tutto il mercato italiano".