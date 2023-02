Il calendario societario 2023 di CNH Industrial

Leader globale nel settore dei capital goods

CNH Industrial

(Teleborsa) - Ilha comunicato le date di diffusione al pubblico dei risultati economico - finanziari che saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione e dall’Assemblea degli Azionisti nel corso del 2023 e delle conference call per la presentazione dei dati contabili.I vertici dihanno inoltre reso noto che, qualora l’Assemblea degli Azionisti deliberasse un dividendo relativo all’esercizio 2022, la relativa data di stacco avverrebbe nel mese di aprile 2023 e hanno specificato che tale informativa è resa al solo fine di ottemperare agli obblighi normativi e non può essere interpretata come un’anticipazione in merito all’eventuale distribuzione di dividendi nel 2023 o negli anni successivi.CDA: Risultati consolidati del quarto trimestre e dell’esercizio 2022Appuntamento: Conference call con gli analisti finanziariAssemblea: Approvazione del bilancio di esercizio 2022CDA: Risultati consolidati del primo trimestre 2023Appuntamento: Conference call con gli analisti finanziariCDA: Risultati consolidati del secondo trimestre 2023 e primo semestre 2023Appuntamento: Conference call con gli analisti finanziariCDA: Risultati consolidati del terzo trimestre 2023Appuntamento: Conference call con gli analisti finanziari