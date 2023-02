Moto, ANCMA: a gennaio corrono le immatricolazioni

(Teleborsa) -. Secondo i dati diffusi da Confindustria ANCMA a gennaio le immatricolazioni disullo stesso mese dell'anno scorso, anche per effetto degli incentivi statali, peraltro già esauriti."L'andamento del mercato sia in continuità con i numeri registrati negli ultimi due anni, che vedono il nostro Paese leader in Europa per numero di immatricolazioni e anche nella produzione", afferma il presidente dei costruttori e distributori italiani,Il dato più significativo è dato dagli scooter che crescono del 77,4% e immatricolano 10.720 veicoli. Ottimo anche l'andamento delle moto, che spuntano un incremento del 22,36% e targano 9.482 mezzi. Unico dato in controtendenza è quello dei ciclomotori, che fanno segnare un calo del 33,97% e registrano 1.112 unitàIn territorio negativo