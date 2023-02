CNH Industrial lascia Piazza Affari: resterà quotata sul NYSE

CNH Industrial

(Teleborsa) -, società leader globale nel settore dei macchinari e dei servizi,, mettendo quindi. La decisione, si legge in una nota, è stata presa "dopo approfondite considerazioni e analisi", le quali hanno portato a concludere che gli azionisti "potranno trarre maggiori benefici dal listing sul solo NYSE".Il dual listing è stato, quando CNH Global, quotata negli Stati Uniti, si è fusa con Fiat Industrial, quotata a Milano, per formare CNH Industrial. Nel gennaio 2022, CNH Industrial ha scorporato le sue attività On-Highway creando, una società quotata esclusivamente a Milano.Dallo spin-off, lasul titolo CNH Industrial si è, evidenziando che la quotazione sui mercati USA è più in linea con il nuovo profilo di business della società e con la sua base di investitori. "Concentrare le negoziazioni in un unico mercato consentirà die di porre maggiore attenzione verso gli investitori, semplificando ulteriormente l'assetto della società e i requisiti regolamentari", viene sottolineato.La società intende. "Mentre il nostro intento primario è di arrivare al delisting da Euronext Milan senza ulteriori attività societarie, esistono delle strade alternative per raggiungere lo stesso obiettivo", viene sottolineato.