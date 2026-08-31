CNH, accordo con Bourgault per ampliare portafoglio globale di seminatrici

(Teleborsa) - CNH , gigante delle attrezzature per l'agricoltura e l'edilizia, ha annunciato un'alleanza strategica con Bourgault Industries, azienda attiva nella produzione di seminatrici, che prevede la fornitura di attrezzature a marchio congiunto Case IH e New Holland, prodotte da Bourgault e distribuite attraverso la rete di concessionari CNH in Nord America, Australia e altri mercati di semina ad alto potenziale.



La gamma comprenderà seminatrici pneumatiche di precisione e carri pneumatici ad alta capacità, con caratteristiche quali tecnologia digitale e sistemi di controllo.



L'alleanza strategica con Bourgault supporta la strategia "Path to 2030" di CNH, accelerando il time-to-market di soluzioni di semina avanzate e rafforzando la posizione di CNH come attore di primo piano nel settore agricolo nei principali mercati globali. L'alleanza combina l'esperienza di Bourgault nel settore della semina con la consolidata presenza di CNH, l'offerta di tecnologie di precisione e le soluzioni di servizi finanziari tramite CNH Capital. I concessionari avranno a loro volta accesso immediato a una gamma di seminatrici leader di mercato, rafforzando la loro competitività e le opportunità di crescita.



CNH ha precisato anche che continuerà a supportare il suo attuale portafoglio di prodotti per la semina durante un periodo di transizione. Lo "stabilimento produttivo di Saskatoon, Saskatchewan, Canada, rimarrà focalizzato sulla produzione di seminatrici e testate per mietitrebbie", si legge nella nota aziendale..

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