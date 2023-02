Deutsche Bank, utile 2022 balza a 5,7 miliardi: miglior risultato dal 2007

Deutsche Bank

(Teleborsa) -, uno dei principali gruppi bancari mondiali, ha registrato undi 5,7 miliardi di euro nel, più del doppio rispetto all'anno precedente e il risultato migliore dal 2007. Ciò include un adeguamento positivo delladi fine anno pari a 1,4 miliardi di euro, rispetto ai 274 milioni di euro dell'anno precedente. Nel quarto trimestre l'utile netto è stato di 2 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 315 milioni nel quarto trimestre del 2021.sono stati di 27,2 miliardi di euro nel 2022, in aumento del 7% su base annua, e di 6,3 miliardi, in aumento del 7%, nel quarto trimestre. Sia nell'intero anno che nel quarto trimestre del 2022, i ricavi sono stati i più alti dal 2016, nonostante le riduzioni del perimetro di attività nell'ambito della trasformazione della banca avviata nel 2019.Lesi sono ridotte del 5% a 20,4 miliardi di euro e il cost/income ratio al 75%, rispetto all'85% del 2021. L'su crediti è stato di 1,2 miliardi di dollari nel 2022, in aumento rispetto ai 515 milioni nel 2021."Negli ultimi tre anni e mezzo abbiamo- ha affermato il- Rifocalizzando la nostra attività sui punti di forza fondamentali, siamo diventati significativamente più redditizi, meglio bilanciati e più efficienti in termini di costi. Nel 2022, lo abbiamo dimostrato fornendo i nostri migliori risultati da quindici anni"."Grazie all'esecuzione disciplinata della nostra strategia, siamo stati in grado di supportare i nostri clienti in condizioni molto difficili, dimostrando la nostra resilienza con una forte disciplina del rischio e una solida gestione del capitale - ha aggiunto - Di conseguenza, siamo ben attrezzati per offrire una crescita sostenibile e".