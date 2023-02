Merck & Co, trimestrale sopra le attese grazie a vendite molnupiravir

Merck & Co.

(Teleborsa) -(conosciuta anche come MSD al di fuori di USA e Canada), una delle più grandi società farmaceutiche del mondo, ha registratopari a 13,8 miliardi di dollari nel quarto trimestre 2022, in aumento del 2% rispetto al quarto trimestre 2021 (+8% escludendo l'impatto dei cambi), e pari a 59,3 miliardi di dollari nell'intero anno, in aumento del 22% rispetto all'intero 2021.Le vendite di(farmaco antivirale per il Covid-19) sono state di 825 milioni di dollari nel trimestre, ben oltre le stime degli analisti di circa 358 milioni di dollari.L'è stato di 4,13 miliardi di dollari nel quarto trimestre (-10%) e di 19 miliardi nell'intero anno (+40%). L'(EPS) rettificato è stato di 1,62 dollari per il quarto trimestre (-10%) e di 7,48 dollari per l'intero 2022 (+39%).Glisi aspettavano in media, secondo dati Refinitiv, un utile per azione di 1,54 dollari su ricavi per 13,67 miliardi di dollari."Il 2022 è stato un anno eccezionale per Merck, che testimonia il profondo impatto che i nostri farmaci e vaccini stanno avendo sui pazienti a livello globale - ha affermato il- Sono estremamente orgoglioso di ciò che i colleghi hanno ottenuto in quanto a risultati scientifici, commerciali e operativi".Merck & Co.che le vendite saranno comprese tra 57,2 miliardi e 58,7 miliardi di dollari, e che l'EPS rettificato sia compreso tra 6,80 e 6,95 dollari. Gli analisti, in media, si aspettavano indicazioni per utili di 7,36 dollari su vendite di 58,1 miliardi di dollari.