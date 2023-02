Future USA anticipano Opening Bell stonata

(Teleborsa) - Si muovono con debolezza i future sugli indici statunitensi anticipando una partenza in calo per la borsa di Wall Street, tra meno di mezz'ora. Il contratto sul Dow Jones cede lo 0,59% mentre quello sullo S&P 500 arretra dello 0,82%. Giù anche il derivato sul Nasdaq in calo dell'1,07%.I mercati scontano qualche presa di profitto e l'eventualità di nuove mosse restrittive da parte della Fed anche alla luce degli ultimi numeri relativi al mercato del lavoro americano.L'US Bureau of Labor Statistics ha comunicato che a gennaio si è registrato un aumento di 517 mila nuovi posti di lavoro (nei settori non agricoli), dato molto superiore al consensus (+185 mila nuovi impieghi), mentre il tasso di disoccupazione è sceso al 3,4% (aspettative al 3,6%).Nella conferenza stampa della scorsa settimana, dopo la riunione in cui il FOMC ha deciso di aumentare i tassi di 25 punti base , il governatoreaveva preso atto dell'attuale rallentamento dell'economia e usato più volte il termine "disinflazione". Ora il forte mercato del lavoro offre alla banca centrale statunitense spazio per rimanere aggressiva con la sua politica monetaria.