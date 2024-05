Opening Bell stonata per Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

(Teleborsa) - Sosta intorno alla parità la Borsa di New York, con ilche si attesta a 38.901 punti, mentre, al contrario, lieve aumento per l', che si porta a 5.192 punti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,17%); sulla stessa linea, sulla parità l'(+0,18%).La seduta di ieri si è chiusa al rialzo con gli investitori che hanno confermato il sentimento rialzista del mercato di venerdì, quando gli ultimi dati sulle basta paga non agricole hanno mostrato che la crescita dell'occupazione è stata inferiore alle aspettative in aprile e la disoccupazione è aumentata.I risultati hanno attenuato le preoccupazioni che l'economia fosse troppo calda e hanno aumentato l'ottimismo sui tagli dei tassi da parte della Federal Reserve.