PNRR, Gentiloni: proposte per eventuali modifiche entro il 30 aprile

(Teleborsa) - Per le potenziali revisioni dei loroi Paesi europei avranno tempo fino al. L'annuncio è arrivato dal commissario all'Economia,, e il vicepresidente della Commissione,. Ad oggi "sono felice di riferire che non abbiamo trovato discrepanze di rilievo – ha detto Gentiloni durante un'audizione al Parlamento europeo – durante i controlli su tappe chiave e obiettivi" dei piani dei vari Paesi, di cui al momento sono disponibili 16 rapporti revisionali indipendenti.Per le revisioni dei PNRR Gentiloni ha lanciato due. "Primo - ha spiegato - incoraggiamo con forza i paesi membri a presentare rapidamente le variein un singolo emendamento, piuttosto che in maniera frammentaria. In questo modo riduciamo i tempi procedurali". "Secondo, dobbiamo essere consapevoli del tempo rimanente per i PNRR: tre anni e mezzo, dobbiamo assumere un forte impegno collettivo a proseguire in maniera fluida, ed evitare i rinvii", ha concluso l'eurocommssario.