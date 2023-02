Renault e Nissan rinnovano la storica alleanza più che ventennale

Renault

(Teleborsa) - Ledell'alleanza franco-giapponese nel settore dell'auto,, hanno ottenuto l'approvazione dei rispettivi consigli di amministrazione per procedere con unaNell'ambito dell'accordo di partnership rinnovato, le due case d'auto avranno una. La partecipazione diin Nissan che era del 42% scenderàed ildelle sue azioni Nissan saràe sarà senza diritto di voto. Tuttavia, i diritti economici, compresi i proventi dei dividendi e della vendita di azioni andranno comunque a beneficio della casa d'auto francese. La giapponese, dal canto suo,, la nuova divisione di veicoli elettrici di Renault.Renault e Nissan hanno quindi raggiunto unper disciplinare queste ulteriori fasi di sviluppo dell'alleanza, con l'obiettivo di giungere ad une completare le ulteriori modifiche entro il quarto trimestre dopo l'approvazione delle autorità di regolamentazione.Entrambi i consigli di amministrazione hanno inoltre approvatoin America Latina, India ed Europa.Questo livello successivo dell'alleanza - spiegano le due società - creerà maggiori opportunità di crescita e contribuirà a garantire l'efficienza operativa di ciascuna società per innovare e trasformarsi in un mercato in rapida evoluzione come quello che prodotti automobilistici e dei servizi per la mobilità.