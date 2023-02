Case green, Salvini: no a penalizzazioni da parte UE. Cuffe (Verdi): in Italia molta misinformazione

(Teleborsa) - Per raggiungere l'delle case italiane bisogna "aiutare e sostenere senza obbligare e senza penalizzare, perché altrimenti lache l'Europa vorrebbe imporre sulla testa delle famiglie italiane è una". Così il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutturea margine di una presentazione a Milano, riferendosi al "voto di giovedì prossimo in commissione Itre al Parlamento europeo"."Il tema dellaci deve vedere protagonisti in Italia e soprattutto in Europa senza– ha sottolinenato – senzae senza vincoli perché le famiglie italiane non hanno decine di migliaia di euro da spendere"."C'è stata molta misinformazione in Italia, si è detto che Bruxelles dirà agli Stati membri cosa fare, ma nulla è più lontano dalla realtà", ha assicurato(Verdi), relatore per l'Europarlamento sulla nuova direttiva sulladegli, che sarà votata giovedì in commissione industria per approdare in plenaria a marzo e poi andare al negoziato con le altre istituzioni europee. Gliadottati – ha aggiunto – "lasciano ampia flessibilità" ai Paesi nell'applicazione della norma.