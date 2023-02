Commercio: l'inflazione svuota i carrelli, si teme per il 2023

(Teleborsa) -(-0,8% i volumi venduti), sebbenedelle merci scambiateAnche a dicembre si registra un andamento similare, con un aumento in valore (+3,4%) ed una diminuzioneLe vendite sono trainate dalla grande distribuzione (+6,5%) a scapito dei negozi che operano su piccole superfici (+0,8%).mette in luce che il dato che riguarda i soli, con acquisti inferiori del 4,2% ed una spesa del 4,7% più alta a causa dell'inflazione. "La situazione di difficoltà è resa evidente dal fatto chealimentari che fanno segnare un balzo del +9,9% nelle vendite in valore, il più elevato nel dettaglio" sottolinea Coldiretti, spigando che "hanno preso l’abitudine di fare unada effettuare per mettere sotto controllo le spese d’impulso, secondo l’analisi Coldiretti/Censis che evidenzia come siano cambiati anche i luoghi della spesa con il 72% degli italiani che si reca e fa acquisti nei discount, mentre l’83% punta su prodotti in offerta, in promozione".parla di un, che "sono state costrette acome gli alimentari". Una famiglia "tipo" - si stima - ha ridotto la spesa alimentare di circa 237 euro nel 2022 (-323 euro un nucleo con due figli). “: il fenomeno del caro-benzina che sta interessando il nostro paese, il forte rialzo dei listini dei carburanti come effetto delle maggiori accise e le ripercussioni dell’embargo ai prodotti raffinati della Russia, avranno effetti diretti sui prezzi al dettaglio, portando i listini a salire ulteriormente e i consumi delle famiglie a scendere", anticipa il Presidente di Assoutenti Furio Truzzi.L'nota che ", che, nonostante l'inflazione, scendono sul mese precedente anche in valore". "Gli italiani nel 2022 sono stati costretti a mangiare di meno rispetto all'anno precedente", afferma il Presdente Massimiliano Dona.mette nel mirino "loegli italiani, che a causa di inflazione e caro-bollette cambiano le proprie abitudini" , privilegiando i discount e l'economicità degli acquisti.parla di unche " indica un chiaro sintomo delle difficoltà che cominciano ad avere le famiglie nel mantenere i livelli di benessere economico". Ed anche a proposito dei servizi turistici, anticipa che "è lecito prevedere un rallentamento nell’orizzonte del primo semestre dell’anno in corso".L'Ufficio Studi e Relazioni con la Filiera di, sottolinea che "glicontinuano a esseree "laha rilevato, nel corso dell’ultimo anno, che lesi stanno orientando sempre di, soprattutto sui beni più essenziali del comparto alimentare. Un trend che, qualora si affermasse e la corsa dei prezzi non dovesse essere adeguatamente contrastata, a tutela del potere di acquisto degli italiani, potrebbe influenzare significativamente i consumi, con il rischio di una frenata della domanda interna".Per"inflazione e caro bollette hanno inciso sulla stabilità degli acquisti delle famiglie a Natale, vanificando la ripresa dei consumi auspicata e pesando sul commercio al dettaglio, il cuiche hanno registrato un crollo del 7% circa in volume". "si avverte - rischia di diventare nel triennio post pandemia".