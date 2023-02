Sanlorenzo, backlog record alla fine di un 2022 in netta crescita

Sanlorenzo

(Teleborsa) -, operatore della nautica di lusso quotato su Euronext STAR Milan, ha chiuso il 2022 conpari a 740,7 milioni di euro, +26,4% rispetto ai 585,9 milioni di euro nel 2021, guidati dall'ottima performance dell'Europa e supportati dagli eccellenti risultati dei nuovi modelli. L'è stato di 130,2 milioni di Euro (EBITDA reported a 129,6 milioni di euro), +36,3% rispetto ai 95,5 milioni di Euro nel 2021, con un margine in crescita di 130 basis point da 16,3% a 17,6%.Ladi cassa è pari a 100,3 milioni di euro al 31 dicembre 2022, rispetto a 39 milioni di euro al 31 dicembre 2021, evidenziando una forte generazione di cassa pari a 61,3 milioni di Euro, al netto degli investimenti, delle acquisizioni di partecipazioni e del pagamento di dividendi.Ilè pari a 1.069,6 milioni di euro al 31 dicembre 2022, rispetto a 915,6 milioni di euro al 31 dicembre 2021, dedotti i Ricavi Netti Nuovo dell'esercizio, di cui 617,4 milioni di euro riferiti al 2023 e 452,2 milioni di euro per gli esercizi successivi, il livello più alto di sempre.Nel 2022 "abbiamo finalizzato importanti operazioni, tra cui alcune acquisizioni strategiche, grazie alle quali abbiamo aggiunto tasselli significativi per la realizzazione della nostra strategia, che vede nella supply chain e nei servizi driver fondamentali per rafforzare il nostro modello di business, per la crescita da qui al 2030", ha commentato il"Siamo infatti solo all'inizio di una nuova fase di sviluppo, di cui daremo dettaglio fra qualche settimana nel nostro, nel segno della continuità e della leadership acquisita a livello internazionale", ha aggiunto.