Fincantieri, ricavi in forte crescita e ordini ai massimi storici nel 1° trimestre

Fincantieri

(Teleborsa) -ha chiuso il 1° trimestre 2025 condi euro (rispetto al pari periodo del 2024). L' EBITDA è salito sino a 154 milioni di euro e si confronta con i 100 milioni del 1° trimestre 2024, trainato dalle solide performance di tutti i segmenti e in particolare dello Shipbuilding (+53%).Il primo trimestre è stato il, pari a 1al 31 marzo 2025, in straordinaria crescita rispetto al 1° trimestre 2024 (0,5 miliardi) e pari a circa il 76% del valore record registrato in tutto il 2024.rispetto a fine 2024.in considerevole aumento rispetto al 5,7% dell'anno prima, complice l’incremento dei ricavi nel settore della difesa, le azioni di efficientamento operativo nel business delle navi da crociera ed il contributo di WASS Submarine Systems (consolidata a inizio 2025)."L’avvio del nuovo segmento Underwater rappresenta un passo fondamentale nell’evoluzione industriale del Gruppo. Siamo entrati in un dominio strategico ad altissima complessità tecnologica, dove la capacità di integrare sistemi avanzati e sviluppare soluzioni dual-use sarà determinante per la competitività europea e la sicurezza nazionale", sottolineaAmministratore Delegato Pierroberto Folgiero, aggiungendo "questo posizionamento rafforza ulteriormente il nostro ruolo di abilitatore tecnologico nel contesto della difesa e delle infrastrutture critiche sottomarine".di euro, in leggero miglioramento rispetto al dato di fine 2024, pari a 1.668 milioni di euro, escludendo il beneficio temporaneo derivante dall’aumento di capitale completato a luglio 2024 e finalizzato all’acquisizione di WASS (1.281 milioni includendo tale effetto).Fincantiericomunicati in occasione della pubblicazione dei risultati 2024. "Continueremo a perseguire con determinazione i nostri obiettivi per il 2025 e oltre - afferma Folgiero - contribuendo attivamente alla reindustrializzazione del Paese e al rafforzamento del sistema manifatturiero europeo".