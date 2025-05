Trevi, nuovi ordini in crescita a 139 milioni di euro nel primo trimestre

Trevi

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nell'ingegneria del sottosuolo, ha chiuso i primi tre mesi del 2025 "in continuità col trend positivo dell'anno precedente", acquisendoper 139 milioni di euro (+11% su anno). Grazie a queste nuove acquisizioni, a fine marzo 2025 ildel Gruppo risulta pari a 687 milioni di euro, sostanzialmente in linea con quello di fine dicembre 2024 (-2%). Nei primi tre mesi dell'anno corrente, l'andamento dei nuovi ordini e del backlog di Gruppo risultano, in linea con le previsioni per l'anno 2025.In particolare, a fine marzo laha acquisito nuovi progetti per complessivi 114,9 milioni di euro. I principali ordini sono stati acquisiti in Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti. Nello stesso periodo la raccolta ordini dellaè stata pari a 31 milioni di euro (di cui 6,9 milioni di euro conferiti dalla Divisione Trevi).Laè pari a 204,7 milioni di euro a fine marzo 2025, con indebitamento lordo in diminuzione di 3,4 milioni di euro e liquidità impattata dalla svalutazione del dollaro a fine marzo 2025.Il neonominato Consiglio di Amministrazione ha nominatocome presidente. Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, nominato - riconfermandolo -quale Amministratore Delegato.