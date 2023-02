TLC europee creano JV paritetica per concorrenza a big tech su pubblicità

Deutsche Telekom

(Teleborsa) -, dopo aver ricevuto il via libera dell'Antitrust UE , hanno annunciato che formeranno unaper l'implementazione di una, che potrebbe avvantaggiare consumatori, inserzionisti ed editori.Le quattro società assumerannodi nuova costituzione, con sede in Belgio e gestita da unsotto la supervisione di un consiglio di sorveglianza nominato dagli azionisti, si legge in un comunicato congiunto.La joint venture è il risultato di une gestito dai quattro operatori per sviluppare una soluzione tecnologica per la pubblicità digitale in Europa. La piattaforma è stata progettata fin dall'inizio per essereI partner hanno già avviato unain Germania. Altre sperimentazioni sono allo studio in Francia e Spagna per sviluppare ulteriormente la piattaforma e si prevede di renderla disponibile a qualsiasi operatore in Europa.La piattaforma richiede ilaffermativo da parte del consumatore per attivare leGli unici dati condivisi sono un token digitale pseudo-anonimo che non può essere decodificato. I consumatori sono liberi di acconsentire o negare il consenso con un solo clic, nonché di revocare qualsiasi altro consenso fornito sul sito Web del marchio o dell'editore o tramite un portale sulla privacy dedicato e facilmente accessibile.La piattaforma intende offrire una soluzione alternativa a quella attuale, in cui i dati vengono "raccolti, distribuiti e archiviati su larga scala dai principali", ovvero i colossi tech statunitensi.