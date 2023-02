Digital360, due nuove acquisizioni in Cile (EMB e Uno a Uno)

Digital360

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan che si pone l'obiettivo di accompagnare imprese e pubbliche amministrazioni nella comprensione e nell'attuazione della trasformazione digitale, ha concluso, giungendo così a otto società acquisite nell'area LATAM.È stata acquisita la maggioranza delle quote (51%), della società Editorial Microbyte (EMB) e del Gruppo Uno a Uno. Queste due acquisizioni in Cile mirano a, che prevede l'unione sinergica degli asset editoriali digitali di EMB con le competenze nell'organizzazione di eventi e servizi di marketing digitale di Uno a Uno.ha registrato nell'esercizio 2021 ricavi per circa 700 mila euro con un EBITDA pari a circa 170 mila euro ed una PFN creditoria per circa 200 mila euro. L'accordo prevede la cessione del 51% delle quote per un corrispettivo pari a 552 mila USD, cui sommare 50 mila USD quale pro quota della PFN calcolata al closing.ha registrato nell'esercizio 2021 ricavi per circa 1 milione di euro con un EBITDA margin di circa il 10% ed una PFN creditoria per circa 300 mila euro. L'accordo prevede la cessione del 51% delle quote per un corrispettivo pari a circa 317.000 euro oltre al pro quota della PFN calcolata al closing."L'entrata del Gruppo Digital360 in Cile rappresenta un altro passo rilevante nella nostra strategia di internazionalizzazione. Sono molto soddisfatto di queste operazioni - dichiaradi DIGITAL360 - Stiamo rapidamente raggiungendo un ottimo livello di copertura, sia di competenze che geografica, nel mercato tecnologico in lingua spagnola".