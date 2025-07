Websolute, il 12,2% del capitale passa da Innovative-RFK a Redfish Listing Partners

Websolute

Innovative-RFK

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei settori della comunicazione e tecnologia digitale e del digital marketing e commerce, ha reso noto che l'azionistaè sceso sotto ladel 5% e l'azionista Redfish Listing Partners ha superato la soglia di rilevanza del 10%.Tale circostanza è conseguenza dell'ordinarie Websolute, avvenuta in data 10 luglio 2025, ad esito della quale l'azionista Innovative-RFK risulta non detenere più azioni di Websolute, mentre l'azionista Redfish Listing Partners risulta detenere 1.248.504 azioni, pari al 12,21% del capitale.Si tratta di(Redfish), che ha un veicolo quotato a Parigi, uno a Milano e uno in Germania per investire in PMI.sono ora: Maurizio Lanciaprima con il 21,91%, Lyra (Laberto Mattioli) con il 17,03%, W (Claudio Tonti) con il 15%, Redfish Listing Partners con il 12,21%, Paolo Pescetto con l'1,56%. Lesono al 10,15%, mentre ilha in mano il 22,14%.