Fincantieri, commessa da 700 milioni di euro per due nuove unità per Marina Militare

(Teleborsa) -, colosso italiano a controllo pubblico attivo nel settore della cantieristica navale, rafforza il proprio ruolo strategico nel programma di rinnovamento della flotta della Marina Militare con un, che andranno a sostituire quelle cedute alla Marina indonesiana.L'integrazione del contratto, avviato con l'ultima "Legge Navale", è gestita da OCCAR (Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement) nell'ambito del Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI), costituito tra Fincantieri, mandataria, e, mandante. Per Fincantieri, ildel contratto per le due nuove unità è di circa, valore che include attività già realizzate per le precedenti unità successivamente cedute all'Indonesia.I due nuovi PPA-Multipurpose Combat Ship, in configurazione "Light Plus", saranno costruiti da Fincantieri presso il Cantiere Integrato di Riva Trigoso e Muggiano, con"Questo contratto conferma il valore strategico del programma, evidenziando la capacità del nostro Gruppo di rispondere con prontezza ed efficacia alle esigenze operative della Marina Militare - ha commentato l'- Le nuove unità rafforzano la filiera nazionale, garantendo continuità produttiva e stabilità occupazionale e contribuiscono a consolidare il ruolo dell'Italia come attore centrale nello scenario geopolitico globale della difesa, dove lo shipbuilding è sempre più elemento chiave di influenza e cooperazione internazionale".