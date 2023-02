Gefran, Mediobanca conferma target price e Outperform

Mediobanca

(Teleborsa) -ha confermato ailsu, società quotata su Euronext Star Milan e attiva nella produzione di sensori, componenti elettronici, azionamenti e sistemi di controllo per l'automazione delle macchine industriali, lasciando invariata anche la. La società ha comunicato negli scorsi giorni di aver chiuso il 2022 con ricavi pari a 134,4 milioni di euro (+13,3%), risultati che gli analisti considerano "superiori alle stime", anche se mostrano "un lieve rallentamento della crescita organica nel 4° trimestre".Il broker ha aumentato le previsioni sull'FY23-24 dell'1% in media. Dopo la forte performance registrata nel FY22, confermate le ipotesi di crescita organica mid-single digit nel FY23-24, anticipando una tendenza piatta delnel FY23, mentre la leva operativa e un mix più favorevole dovrebbero sostenere un espansione del margine di circa 30 punti base per raggiungere il 18,7% nel FY24. Ciò dovrebbe tradursi in un CAGR del 3% dell'nel FY23-24.Sulla base delle nuove stime, il titolo è, con uno sconto superiore al 20% rispetto alle Mid & Small cap italiane, "un livello che a nostro avviso non è giustificato", si legge nella ricerca."Il tempestivo dispiegamento dellaper accelerare la strategia di crescita del gruppo rimane il principale catalizzatore che vediamo per supportare il re-rating dei multipli", viene aggiunto.Intanto, si muove verso il basso, che, con una discesa dello 0,80%. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 9,78 e successiva a quota 9,69. Resistenza a 10,3.