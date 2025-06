Mediobanca, countdown per l'assemblea: è già guerra dei numeri

Mediobanca

(Teleborsa) - In vista dell'assemblea didel 16 giugno 2025,di Piazzetta Cuccia -- detentori complessivamente di 155.000 azioni, hanno confermato cheNew York City Comptroller, asset manager newyorkese con 285 miliardi di dollari di asset in gestione, detiene 115mila azioni, mentre Calvert, società di investimento del gruppo Morgan Stanley con 40 miliardi di asset in gestione, detiene 40mila azioni Mediobanca.La conferma dei due inivestitori istituzionali, che ha raccomandato agli azionisti di, ritenendo che l'offerta rappresenti "un'opportunità sostanziale per gli azionisti di Mediobanca", mentre le azioni di Piazzetta Cuccia "continuano a essere scambiate ben al di sopra del valore implicito dell'offerta MPS", a conferma che la proposta di Siena "non riflette il valore che gli azionisti attribuiscono a Mediobanca".E mentre i fondi confermano il voto favorevole,, quartogenito del fondatore di Luxottica ed azionista di riferimento di, la cassaforte di famiglia, che al momento, che secondo La Stampadal 7,4% precedente, consolidando la sua posizione di secondo azionista dopo Delfin. Caltagirone, che nei giorni scorsi aveva anche chiesto un rinvio dell'assemblea, è anche socio rilevante dicon una quota del 9,9%.